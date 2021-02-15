"Arşivden Sanata" dijital ebru sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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"Arşivden Sanata" dijital ebru sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

15.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:22

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi ve ebru sanatçısı Ayşe Sözdemir Aşlamacı, ilk kişisel sergisi "Arşivden Sanata" dijital ebru sergisini çevrim içi ortamda izleyiciyle buluşturdu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi ve ebru sanatçısı Ayşe Sözdemir Aşlamacı, ilk kişisel sergisi "Arşivden Sanata" dijital ebru sergisini çevrim içi ortamda izleyiciyle buluşturdu.

FSMVÜ'nün web sayfasında sanatseverlerin ziyaretine açık olan sergide, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri'nde bulunan evkaf defterlerinde süsleme amaçlı kullanılmış ebru örnekleri ilk kez sanatseverlere sunuldu.

Arşivdeki 15 orijinal,15 replika ve 17 eski eserden ilham alınarak üretilen toplam 47 eserden oluşan ve detaylı akademik bir çalışmanın ürünü olan sergi, 1 Mart'a kadar erişime açık olacak.

'Arşivden Sanata' dijital ebru sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu
'Arşivden Sanata' dijital ebru sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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