Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu
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Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu

16.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:55
Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un acı haberi Osmaniye'deki ailesine ulaştı. 29 yaşındaki Topuksuz'un nisan ayında baba olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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