Son dakika haberleri... Osmaniye Valisi Yılmaz şehit ailesini ziyaret etti
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Son dakika haberleri... Osmaniye Valisi Yılmaz şehit ailesini ziyaret etti

19.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:24
Son dakika haberleri... Osmaniye Valisi Yılmaz şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012 yılında Tunceli'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın Cevdetiye Beldesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2012 yılında Tunceli'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın Cevdetiye Beldesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Yılmaz'ın ziyaretinde, şehit Dağlı için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anne Emine ve baba Mustafa Dağlı'ya başsağlığı temennisinde bulunan Yılmaz, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bize aziz şehitlerimizden emanettir. Her zaman onların yanında olacağız. Kapımız, gönlümüz onlara daima açıktır. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Yılmaz, ziyaret sonunda şehit ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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