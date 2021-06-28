Son dakika haberleri | Osmaniye polisinden narkotik ve asayiş uygulamaları
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Son dakika haberleri | Osmaniye polisinden narkotik ve asayiş uygulamaları

Son dakika haberleri | Osmaniye polisinden narkotik ve asayiş uygulamaları
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Osmaniye Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bir hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uygulamada, 504 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 64 uyuşturucu hap, 4 tarihi eser, 3 tüfek ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 49 kişiye de toplam 45 bin 786 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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