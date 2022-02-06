Son dakika haberleri | Osmaniye'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cuma günü Cevdetiye Beldesi'nde bir markette oturan A.T'nin (50) silahla yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, saldırganın hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (41) olduğunu belirledi.

Şüpheli, ekiplerin düzenlediği operasyonla suç aleti silahla birlikte yakalandı.