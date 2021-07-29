Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
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Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi

Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları bugün de devam ederken, yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye'nin Kazmaca köyünde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları bugün de devam ederken, yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Dün öğle saatlerinde Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne ulaştı. Yangının ulaştığı köylerde jandarma ekipleri dolaşarak sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi. Gece saatlerinde havadan müdahaleye ara verilen yangın bölgesinde karadan ekipler sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına tekrardan havadan müdahale edilmeye başlandı.

Geniş bir alanda etkisini gösteren yangına çok sayıda ekip müdahale ederken yanan alanların bir kısmı drone ile havadan görüntülendi. Çalışmaların ara verilmeden devam ettiği yangında özellikle gece saatlerinde alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü. - OSMANİYE

Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
Son dakika haberleri... Osmaniye'deki orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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