Son dakika haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı
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Son dakika haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı

Son dakika haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyu karadan devam çalışmalara, havanın aydınlanmasıyla havadan da destek verilmeye başlandı. 

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, ikinci gününde poyrazın da etkisiyle devam ediyor. Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahaleye günün ışımasıyla birlikte tekrar başlandı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, evlerin ve bahçelerin yandığı, ahırlardaki havyanların da öldüğü yangın, gece karadan yapılan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamadı. Poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangını ise gece saatlerinde kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.   

       


- Osmaniye
Son dakika haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı
Son dakika haberleri: Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
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