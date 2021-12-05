Son dakika haberleri! Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kadirli'ye bağlı Kızyusuflu köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve 1 yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

Bağcılar'da yangın sonrası yol çöktü, oluşan çukur böyle görüntülendi

Bağcılar'da yangın sonrası yol çöktü, oluşan çukur böyle görüntülendi

 Emekli polisin yeğenine kurşun yağdırdığı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Emekli polisin yeğenine kurşun yağdırdığı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

 Evde mahsur kalan iki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

Evde mahsur kalan iki kardeşi yanmaktan komşuları kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title