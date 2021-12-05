Son dakika haberleri! Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kadirli'ye bağlı Kızyusuflu köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin karadan ve 1 yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet