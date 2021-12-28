Son dakika haberleri | Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri gözlendi - Haberler
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Son dakika haberleri | Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri gözlendi

Son dakika haberleri | Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri gözlendi
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Ceyhan Nehri üzerine kurulu Aslantaş Barajı Gölü'nün Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde toplu balık ölümleri görüldü.

CEYHAN, ADANA (AA) - Ceyhan Nehri üzerine kurulu Aslantaş Barajı Gölü'nün Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde toplu balık ölümleri görüldü.

Gölün Aslantaş Barajı'na yakın alanında, su yüzeyinde ve kıyıda ölü balıkların olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alarak test için Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderdi.

Son dakika haberleri | Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri gözlendi

Son dakika haberleri | Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri gözlendi

Son dakika haberleri | Osmaniye'deki Aslantaş Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri gözlendi

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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