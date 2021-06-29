Son dakika haberleri! Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak hayatını kaybetti.

- Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

OSMANİYE - Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 3 çocuktan 2'si boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Cebel Yaylası, Türkü mevkiinde çobanlık yapan 3 çocuk serinlemek için Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın havuzuna girdi. Çocuklardan birisi geri dışarı çıkarken Mehmet Ali Kırcılı ve Mustafa İletmiş havuz içinde gözden kayboldu. Havuzdan çıkan diğer çocuk durumu ailesine bildirdi.

Yapılan ihbar ile olay yerine jandarma,sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar Mehmet Ali Kırcılı ve Mustafa İletmiş'in cansız bedenini sudan çıkardılar.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cansız bedenleri, cenaze aracıyla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haberleri! Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haberleri! Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Son dakika haberleri! Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren 2 çocuk boğuldu
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