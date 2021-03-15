Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi yakalandı

15.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:18
Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi yakalandı

Son dakika haber... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu ve asayiş uygulamalarında 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içerisinde asayiş uygulaması ve uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Ekipler uygulama ve operasyonlarda 20 şüpheliyi gözaltına alırken, 12 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 52 gram sentetik cannabinoid, 2 tabanca, tabancalara ait şarjör ve mermisi ele geçirdi.

Öte yandan polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 239 kişiye toplam 235 bin 600 lira idari ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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