Son dakika haberleri | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika haberleri | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'de uyuşturucu ticaretinin önenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu ticaretinin önenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Osmaniye'de uyuşturucu ticaretinin önenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından uyuşturucu sattığı belirlenen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında N.Ş., F.A., B.K. ve K.G. isimli şahıslar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.Ş., F.A. ile B.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 36 gram metamfetamin, 22 gram eroin ile 28 gram bonzai ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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