Son dakika haberleri... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Osmaniye'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 7 farklı adrese baskın yaptı. Şüpheli şahsıların evlerinde yapılan aramalarda 4,68 gram metamfetamin 7,13 gram eroin, 86,98 gram bonzai ile 1 adet uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya