Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo esrar, 150 kök kenevir ile 7 adet silah ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 kilo esrar, 150 kök kenevir ile 7 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesine bağlı Yoğunluk köyünde İ.İ., Ö.İ. ve G.İ. isimli şahısların uyuşturucu satışı ve üretimi yaptığı yönünde bilgi aldı. Yapılan fiziki takibin ardından şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan İ.İ, Ö.İ ve G.İ. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şahıslara ait adres ve bahçelerde yapılan aramada ise 1 kilo esrar, 150 kök kenevir, 2 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 22 adet 9 mm fişek ile 3 adet 7.62 mm fişek ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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