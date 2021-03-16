Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

16.03.2021 10:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:30
Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 1,5 kilo bonzai ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 1,5 kilo bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kadirli ilçesinde bir şahsın uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda ekipler A.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şahsın evinde yapılan aramada 1,5 kilo sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. isimli şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:31:49. #1.16#
title