Son dakika haberi... Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberi... Manisa'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 119 şüpheliden 15'i tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Manisa'da son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 119 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 21– 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 10 kilo 400 gram bonzai, 2 kilogram esrar, 2 bin uyuşturucu hap,100 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 119 şüpheliden 15'i tutuklandı.
AA / Serkan Özcan - Güncel