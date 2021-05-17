Son dakika haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Osmaniye'de trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yiğen idaresindeki 80 DF 654 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Hayriye Yiğen yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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