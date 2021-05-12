Son dakika haberleri! Osmaniye'de toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı

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Son dakika haberi... Osmaniye'de toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabun Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri tedirginliğe neden oldu.

Osmaniye'de toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabun Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri tedirginliğe neden oldu. Yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni gizemini korurken yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteklerinden doğup Ceyhan Nehri'ne dökülen Sabun Çayı'nda yaşanan toplu balık ölümleri tedirginliğe neden oldu. Akdere Farsak Köyü'nün Göller, Yavuz Sultan Selim ve Kaşobası Mahallelerinden geçen çayın 4 kilometrelik kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı toplu balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce balığın öldüğü çayda, suların çekilmesiyle oluşan görüntüler tüyler ürpertti. Ölen balıkların çürümüş olması, balık ölümlerinin uzun zamandan beri yaşandığını gösterdi. Suda oluşan pis görüntü ise akıllara kimyasal atık mı karıştı sorusunu getirdi.

Yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni gizliliğini korurken yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatılacağı öğrenildi. Yetkililer tarafından su ve ölen balıklardan alınacak olan numune sonrasında balıkların neden öldü gerçeği ortaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH