Son dakika haberleri! Osmaniye'de temaslılara ilişkin yanlış bilgi veren Kovid-19'lulara adli işlem yapılacak
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de temaslılara ilişkin yanlış bilgi veren Kovid-19'lulara adli işlem yapılacak

29.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:16
Son dakika haberleri! Osmaniye'de temaslılara ilişkin yanlış bilgi veren Kovid-19'lulara adli işlem yapılacak

Bir son dakika haberine göre Osmaniye Valiliği, temaslı kişilere ilişkin eksik ve yanıltıcı bilgi veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hastalar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Osmaniye Valiliği, temaslı kişilere ilişkin eksik ve yanıltıcı bilgi veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hastalar hakkında adli işlem başlatılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, kent genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Kovid-19 tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin bazı durumlarda eksik ya da yanlış verdiklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgınla mücadelede filyasyon çalışmalarının önemi anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi, 'Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacağı' hükmüne bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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