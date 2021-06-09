Son dakika haberleri! Osmaniye'de tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! Osmaniye'de tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, buğday ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, buğday ekili tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Oruçbey köyünde, buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 80 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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Son dakika haberleri! Osmaniye'de tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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