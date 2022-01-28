Son dakika haberleri: Osmaniye'de seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberi... Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan küspe yüklü tırda hasar oluştu.
TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan küspe yüklü tırda hasar oluştu.
İshak Tekiner idaresindeki 63 ADG 812 plakalı küspe yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken Bahçe ilçesi yakınlarında motor kısmından alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel