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Son dakika haberleri: Osmaniye'de seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberleri: Osmaniye'de seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi... Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan küspe yüklü tırda hasar oluştu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken alev alan küspe yüklü tırda hasar oluştu.

İshak Tekiner idaresindeki 63 ADG 812 plakalı küspe yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken Bahçe ilçesi yakınlarında motor kısmından alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Osmaniye, Tarsus, Yangın, Güncel, Haber

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