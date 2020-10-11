Son dakika haberleri! Osmaniye'de PKK'lı teröristlerin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de PKK'lı teröristlerin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

11.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 11.10.2020 21:00
Son dakika haberleri! Osmaniye'de PKK'lı teröristlerin propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay ve Trabzon'daki orman yangınları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olaylarla ilgili yangınları başlattığı iddia edilen terör örgütü PKK'lıları övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen İ.D'yi evinde gözaltına aldı.

İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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