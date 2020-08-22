Son dakika haberleri | Osmaniye'de piknik alanında yangın Son dakika haberine göre Osmaniye'de piknik alanında yangınOSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki piknik alanı olarak kullanılan Sülemiş Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Osmaniye'de piknik alanında yangın

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki piknik alanı olarak kullanılan Sülemiş Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 10 dönüm alanda çıkan yangın bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye görevlileri ve piknikçiler tarafından söndürüldü.

İlçe merkezinde bulunan Sülemiş Çamlığı piknik alanında saat 14.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kadirli Belediyesi'ne ait turistik tesislerin de bulunduğu alanda meydana gelen yangına ihbar üzerine 3 arazöz, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye personeli müdahale etti. Çevrede piknik yapan vatandaşlar da çalışmalara katıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede hızla büyüyen yangın 10 dönüm alana yayıldı. Bir saatlik hummalı çalışmaların ardından söndürülebilen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Çamlıktaki turistik tesisler ile çay bahçesi tedbir amaçlı boşaltılırken, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ile İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA