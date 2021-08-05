Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de otomobilinde gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Osmaniye'de otomobilinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

Osmaniye'de otomobilinde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen sigaraların kentte piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce durdurulan Y.Y'nin kullandığı otomobilde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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