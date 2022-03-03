Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobilin yayaya çarpması kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobilin yayaya çarpması kamerada

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobilin yayaya çarpması kamerada

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kadir K. idaresindeki 46 HF 677 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş K'ye çarptı.

Yaralanan Ökkeş K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title