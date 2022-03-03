Son dakika haberleri... Osmaniye'de otomobilin yayaya çarpması kamerada
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kadir K. idaresindeki 46 HF 677 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş K'ye çarptı.
Yaralanan Ökkeş K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel