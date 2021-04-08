Son dakika haberleri! Osmaniye'de örtü yangınına neden olduğu iddiasıyla bir kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen 2 dekar alanın zarar gördüğü örtü yangınına neden olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.