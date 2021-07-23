Son dakika haberleri! Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çerçioğlu Mahallesi Aslantaş Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek