Son dakika haberleri... Osmaniye'de müftülük personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri - Haberler
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de müftülük personeline "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri

Son dakika haberleri... Osmaniye'de müftülük personeline
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye İl Müftülüğünde görevli kadın personele yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu eğitim semineri düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye İl Müftülüğünde görevli kadın personele yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu eğitim semineri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen seminere katılan Vali Erdinç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada uyuşturucu ile mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Ailenin toplumun temeli, annenin ise ailenin belirleyicisi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Eğer biz çocuklarımızdaki davranış değişikliklerini iyi takip edebilir ve onlarla ilgilenirsek bu illete bulaşmalarını önleyebiliriz. Bu nedenle sizlerden isteğim, hanımefendi kardeşlerimize bunu anlatmanız ve bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz. Eğer sizler bu mücadeleye gönülden, samimiyetle destek verirseniz inanıyorum ki Osmaniye'mizde daha iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, Güncel, Haber

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