Son dakika haberleri | Osmaniye'de marketten tost makinesi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem haberi: Osmaniye'de marketten tost makinesi çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de marketten tost makinesi çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki bir marketten tost makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, D.Ö. olduğunu belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin tost makinesini kutusundan çıkararak ceketinin altına saklayıp marketten uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner