Son dakika haberleri... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kafeye ceza yazıldı
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kafeye ceza yazıldı

06.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:24
Son dakika haberleri... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kafeye ceza yazıldı

Son dakika haberler... Osmaniye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı faaliyet gösteren kafe sahibi ve 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza yazıldı.

Osmaniye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı faaliyet gösteren kafe sahibi ve 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi Kafeler Caddesi'nde bulunan bir kafenin açık olduğu ve iş yerinde Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada oyun oynandığı ve tütün ürünleri kullanıldığı belirlenen kafenin sahibi ve kafede bulunan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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