Son dakika haberleri! Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberleri! Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Koçlu köyü orman yangın kulesi mevkisinde sürüsünü otlatan Fatih Menekşe, keçilerinin kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

Menekşe'nin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 8 keçiyi halat ve merdiven yardımıyla bulundukları yerden çıkardı.

Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Son dakika haberleri! Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberleri! Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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