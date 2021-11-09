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Son dakika haberleri! Osmaniye'de kaçak deterjan operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Osmaniye'de kaçak deterjan operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'de polisin düzenlediği operasyon kapsamında 6 kilogramlık 72 adet kaçak deterjan ele geçirildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de polisin düzenlediği operasyon kapsamında 6 kilogramlık 72 adet kaçak deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada kullanılması durumunda halk sağlığına olumsuz etki bırakacağı tespit edilen 6 kilogramlık 72 adet kaçak deterjan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında "marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunmasına" muhalefetten yasal işlem başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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