Son dakika haberleri! Osmaniye'de ikinci orman yangını

Son dakika haber... Osmaniye merkeze bağlı Dereobası köyünde bir orman yangını daha çıktı.

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası köyünde bir orman yangını daha çıktı.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın devam ediyor.

Bu arada, Osmaniye'nin Sakızgediği mevkisinde de bir orman yangını çıktığı bildirildi. Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları da devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı