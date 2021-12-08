Son dakika haberleri | Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

HASANBEYLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Akkaya idaresindeki 46 LH 649 plakalı otomobil, Hasanbeyli-Kalecik yolunda, Veli Ç'nin kullandığı 06 FA 4627 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Ahmet Akkaya'nın eşi Elif Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ahmet Akkaya ve Veli Ç, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elif Akkaya'nın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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