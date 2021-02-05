Son dakika haberleri: Osmaniye'de iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haber: Osmaniye'de iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dervişli Köyü Aydınlar Mahallesi ile Cevdetiye beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner