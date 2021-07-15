Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (2)
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Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (2)

Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOROsmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Osmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin site içerisinden müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.


Son dakika haberleri... Osmaniye'de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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