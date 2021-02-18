Son dakika haberleri | Osmaniye'de evlerinde silahlar ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de evlerinde silahlar ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı

18.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:14
Son dakika haberleri | Osmaniye'de evlerinde silahlar ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlerinde bir kalaşnikofun da olduğu 3 tüfek ve tabanca ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evlerinde bir kalaşnikofun da olduğu 3 tüfek ve tabanca ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Topraktepe köyündeki iki evde arama yaptı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramada bir kalaşnikofun da olduğu 3 tüfek, tabanca ve bunlara ait şarjörler ile fişekler bulundu.

Gözaltına alınan O.Y. ve oğlu S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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