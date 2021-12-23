Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri | Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 2 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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