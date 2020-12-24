Son dakika haberleri | Osmaniye'de çok sayıda çalıntı eşyanın bulunduğu evin sahibi gözaltına alındı

Osmaniye'de çok sayıda çalıntı eşyanın bulunduğu evin sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan A.C'nin (28) çaldığı eşyayı evinde sakladığı ihbarı üzerine şüphelinin Alibekirli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, bir jeneratör, 2 motorlu testere, 2 televizyon, bir bilgisayar monitörü ile akü şarj aleti ele geçirildi.

A.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner