Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çiçeklidere Köyü'nde, İbrahim Köstü'ye ait evin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Komşuları evde çıkan yangını fark etmesinin ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE

Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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