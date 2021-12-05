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Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dekar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyü Haleplidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 arazöz, 3 iş makinesi, 2 itfaiye ekibi ve 40 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 dekarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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