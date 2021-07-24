Son dakika haberleri | Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Koçlu köyü taş ocağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat