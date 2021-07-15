Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbiren boşaltıldı.
Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine de 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman