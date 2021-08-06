Son dakika haberleri! Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberleri! Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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