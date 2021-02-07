Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

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Osmaniye'de husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ocak'ta Fakıuşağı Mahallesi'nde, H.Ç. ile aralarında husumet bulunan H.S.D. arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, kendisine ateş edilmesi sonucu park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan H.S.D'nin, H.Ç'ye tabancayla karşılık vermesi yer alıyor.

İki şüpheli arasında çıkan kısa süreli çatışmada H.Ç'nin, tabancasının tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Olay sonrası çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.Ç. ve H.S.D'yi gözaltına aldı.

Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç. tutuklandı, H.S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner