Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

07.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:44

Osmaniye'de husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ocak'ta Fakıuşağı Mahallesi'nde, H.Ç. ile aralarında husumet bulunan H.S.D. arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, kendisine ateş edilmesi sonucu park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan H.S.D'nin, H.Ç'ye tabancayla karşılık vermesi yer alıyor.

İki şüpheli arasında çıkan kısa süreli çatışmada H.Ç'nin, tabancasının tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Olay sonrası çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.Ç. ve H.S.D'yi gözaltına aldı.

Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç. tutuklandı, H.S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında
Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Derbi İzmir Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de bir kişinin tutuklandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 13:44:17. #1.15#
title