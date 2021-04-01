Son dakika haberleri... Osmaniye'de bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika habere göre Osmaniye'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu apartmanda karantina uygulaması başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner