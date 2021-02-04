Beton zeminde kayak yapan çocuklar dağdan getirilen karla sevindi
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Beton zeminde kayak yapan çocuklar dağdan getirilen karla sevindi

04.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:08

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kar yağmadığı için beton zeminde plastik leğenlerle kayak yapan çocuklar için kamyonlarla kar getirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kar yağmadığı için beton zeminde plastik leğenlerle kayak yapan çocuklar için kamyonlarla kar getirildi.

Kadirli Belediyesi yetkilileri, Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde çocukların evlerinden getirdiği leğenlerle beton zeminde, yokuştan aşağı kaydığını öğrenmeleri üzerine mahalle sakinleri için sürpriz hazırladı.

Kamyonlarla dağdan taşınıp mahalleye getirilen kar, çocukların plastik leğenlerle kaydığı sokağa döküldü.

Kar üzerinde kayak yapma zevki yaşayan çocuklar, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile kartopu da oynadı.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezine kar yağmaması nedeniyle çocukların betonda kaydığı haberi üzerine yüksek kesimlerden kamyonlarla kar getirerek onlara tatil hediyesi vermek istediklerini söyledi.

Çocuklardan Cuma Akıllı da Tarhan'ın kendilerine kar sevinci yaşattığını belirterek, "Birkaç gün önce leğen ve su bidonları ile beton zeminde kayak yaptığımızı gören Ömer Tarhan bize kar getirtti, kar heyecanı yaşattı. İlk defa kar gördük. Çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Beton zeminde kayak yapan çocuklar dağdan getirilen karla sevindi
Beton zeminde kayak yapan çocuklar dağdan getirilen karla sevindi
Beton zeminde kayak yapan çocuklar dağdan getirilen karla sevindi
Beton zeminde kayak yapan çocuklar dağdan getirilen karla sevindi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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