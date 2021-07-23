Son dakika haberleri! Osmaniye'de akrabası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de akrabası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Osmaniye'de akrabası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Yazlamazlı Mahallesi'nde, akraba A.T. (20) ile M.T. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, bıçakla A.T'yi yaraladı.

Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan A.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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