Son dakika haberleri! Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

09.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:36
Son dakika haberleri! Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Osmaniye Otoyolu 8. kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 PY 608 plakalı tıra 59 AB 698 plakalı tır arkadan çarptı. 59 AB 698 plakalı tıra da 01 SR 278 plakalı kamyon arkadan çarptı ve kamyonun kasası koparak 200 metre ileriye fırladı.

Kazaya karışmamak için fren yapan 80 HD 747 plakalı hafif ticari araca da arkadan gelen 07 ALP 074 plakalı tır çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Rona kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan otoyol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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