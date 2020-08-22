Son dakika haberleri... Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü
Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2 katlı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
22.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:28
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2 katlı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatısına çıkan Cemal Gürsel Erken (56) dengesini kaybederek zemine düştü.
Ağır yaralanan Erken, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erken'in, servis şoförlüğü ve ilçenin amatör kulübü Düziçi Gençlerbirliğinin taraftar grubu liderliğini yaptığı öğrenildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA